富途料明年大市保守計可見23000點　旅遊及科網與地產股可留意

港股從10月底低位攀升，至今累計約5,000點升幅。富途交易部高級分析師陸秉鈞指出港股在短期內累積龐大升幅，加上外圍經濟不明朗，不排除在明年首季末或第二季會出現較顯著調整。他又指出若大市能補回16138至16829點之間裂口，以及投資者憧憬美國聯儲局在明年下半年減息預前期，股市有機會在整固後展開新一輪升浪。



他預料明年恒指每股盈利增長15%。考慮到明年歐﹑美經濟衰退或對內地經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素，亦有滯後作用，保守估計明年大市可高見23000點。若投資者錯過了10月低位吸納，明年或會是另一個入市良機。

該行分析師又認為，投資者可以留意旅遊﹑科網及地產股。交易部高級分析師毛君豪指出，隨著內地公布新十條防疫措施出台，認為旅遊板塊可受惠明年價值重估。

三大板塊可留意

他亦指出目前科網股的估值已反映行業監管常態化，同時內地自今年下半年多次強調平台經濟規範健康發展，及指出電子遊戲產業的實質價值，料對騰訊（0700）及網易（9999）的聚焦可望由監管變為支持發展，成為明年估值回升催化劑。

另一名富途交易部高級分析師陳凱欣指出，對地產股看法樂觀並提出有3個原因，當中包括市場已接納加息幅度，同時中港兩地通關對租金及樓價有一定支持，以及發展商最近開售新盤時，呎價未見有減價促銷，反映發展商導後市購買力有一定信心。該行指出視新地（0016）為首選，因股價對每股資產淨值仍有近50%折讓，估值河引。