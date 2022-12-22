金發局發表ESG資料冊　展示香港綠色及可持續金融中心優勢與成果

金發局今日（22日）發表題為《香港的環境、社會及管治（ESG）概況》的資料冊，旨在勾畫出香港作為綠色和可持續金融中心的優勢和發展成果。



金發局指出會繼續致力推動ESG 議程，推出一套全面的資料冊以重點説明各主要持份者在香港發展穩健的可持續基礎和投資生態方面的共同努力。資料冊的三個部分分別帶出不同的信息，包括（i）香港的可持續發展特色； （ii） 在能力提升、監管、激勵措施、產品的支柱下共同推進 ESG 發展的動力； （iii）各行業精英（例如資產管理公司、家族辦公室、私營企業等）分享在香港的可持續發展之路。嘉賓的專訪視頻稍後會在金發局網站推出。

金發局主席李律仁表示 ：「ESG 環球發展的趨勢帶動香港在可持續的領域上長足進步。作為國際金融中心，香港擁有穩健基礎將之打造成為首屈一指的綠色和可持續金融中心。政府及公營機構實施了很多 ESG 相關的舉措，並與私人企業齊頭並進，推動發展。」

李律仁補充：「多年來，氣候相關融資和可持續投資一直是金發局的重點議程，在進程中亦收穫頗豐 – 在之前發表的研究報告中所提出的政策建議，很多都得到了政府及相關機構跟進或實施，進展順利。現階段，金發局認爲得到國際社會認可香港在ESG的卓越成就和策略方向至關重要。」