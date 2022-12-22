馬化騰：內部貪腐情況嚇死人　要聚焦精品遊戲　不要浪費任何版號

騰訊（0700）今個月15日在線上召開內部員工大會，根據內媒報道，馬化騰在會上指出，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易拿到版號。「所以（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會」。



《界面新聞》報道指出，今年內部員工大會的主題是降本增效，而馬化騰講話的整體基調比過去銳利了不少，並在會上點出多個管理幹部一直知道卻不願意討論的問題。

對於平台與內容事業群（PCG）內部的改革，馬化騰認為不能浮於表面，而是要真正給到團隊壓力，讓團隊站在當家作主的創業者角度去思考和行動。

馬化騰直言，「你活都活不下去了，要靠別人續命，週末還休閒的打球。」，他更指如果業務團隊不能給自己壓力，那麼由總辦來給這個壓力。

對於明年PCG的調整，馬化騰認為可能不需要減員，但是留下的團隊要做更有意義的事情，否則浪費這些人的時間在這裡待著，也是一種不負責任。

馬化騰（圖中）稱，如果業務團隊不能給自己壓力，那麼由總辦來給這個壓力。（方家遠攝）。

「不再相信買量」

提到雲與智慧產業事業群（CSIG），馬化騰批評這方面的業務不太出色，更形容「所有的買量都是坑，我已經不相信買量了」。馬化騰表示，騰訊今年加大了內審內控力度，發現有大量問題都存在於買量業務中。

馬認為，即使別人能夠靠買量成功，但也不適合騰訊，又指其他公司做得來，是別人整個公司撲上去，就連股東都撲上去，損失的每一分錢都是它自己的錢，那才有可能成功。

他批評指，團隊每天只想著在裡面能撈多少錢，然後才順帶幫公司做點業務，這是沒有意義。

馬化騰（左）表示，騰訊公司內部的貪腐情況嚴重，令業務做不起來。（路透社）

公司內部貪腐情況「嚇死人」

大會上，馬化騰更提出公司內部的貪腐情況，形容是「看完之後嚇死人」。

「我看完（調查結果）之後才知道，為什麼我們很多業務做不起來，那當然做不起來了，這麼多漏洞在被掏，（業務）不可能起得來」馬化騰表示，其實很多問題以前都存在，只是沒查那麼嚴，但今年嚴查之後暴露的問題特別多，而且又有中級幹部牽扯其中。

馬化騰表示，今年騰訊將數字化能力也引入到了反舞弊中，騰訊所有的報銷和外部供應商的數據全部匯集起來，內審內控進行大數據分析，能找到大部分低水平的問題，明年騰訊會繼續建設這個能力。

馬化騰強調，騰訊遊戲一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。（騰訊遊戲網站）

遊戲聚焦精品 不要浪費版號

至於談及到騰訊最主要的遊戲業務方面，馬化騰承認互動娛樂事業群（IEG）團隊很努力，但今年也有很多不可抗力。從長期看，國內游戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易拿版號。

馬化騰直言，騰訊遊戲一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。

另外，馬化騰更提到將來微信事業群最亮眼的業務，便是視頻號，形容是全公司的希望。「這也倒逼我們其他業務進行調整」，馬化騰表示，比如說調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉，例如以前願意投資的劇集，可能現在要再想一想。