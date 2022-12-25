特朗普個女都無得去？　揭法國舞會飯局「局中局」｜刁佬

聖誕將至，資深少女刁鳳自然飯局一浪接一浪，尋晚刁鳳同朋友討論咩係局，兼論到一些局的莊家。朋友說今時今日造局都要專業，造局不單要做得好迷人，更要好好掌握受騙者心理。

近年其中一個天下無雙局，必定有國際名媛舞會一份，呢個舞會每次由某雜誌率先報道，已經知道背景特殊。雜誌去年成日吹捧一位號稱富豪經紀的名牌大學高材生，實際賣保險，同某中女「罅星」一齊拍拖，只要你課金就可以做封面。雜誌稱呢位富豪經紀神秘低調，神秘低調又肯做個人專訪，細說自己身世，真係怪哉怪哉。做富豪的經紀，即係做阿二，做阿二號稱自己係富豪，呢個朵都好犯駁。

講返個舞會，舞會嘅自我介紹十分源遠流長，還會穿插一些法國歷史，講到好似由皇家舞會演變而來。神來之筆係大字標題話特朗普個女都參加唔到，真係得啖笑，同樣句式可以話上帝個女都參加唔到，國王個孫女都參加唔到，以烘托個舞會有幾勁。偏偏世上兩大國家的元首後代參加唔到，本地服裝商人個女參加到，你就知呢一個舞會有幾傳奇。

真係出名嘅名人，唔見有幾多會去啲呢啲舞會，反而介乎於出名與凡人的各方友好就不斷參與呢啲舞會，為個天仙局不斷貼金。舞會同場加映一間剛剛呢幾年先成立的珠寶公司展覽，呢間珠寶公司亦因舞會之名近年聲名鵲起，珠寶設計可以說不怎麼樣，但舉辦貴族舞會就十分出息。可想而知名人們繼續參加是為誰在製造龐大利益。

大家不妨想像一下，一個源遠流長的法國舞會，參加者大部份是中東、中國及印度人，就知道舞會的特定目標客戶是什麼人。好似鯉魚門嘅海鮮酒家一樣，有好多外國遊客幫襯，就係見唔到有中國人喺度食，大家係咪馬上明白晒？啲名媛唔好再打卡啦，打得多只會畀人話你係肥美水魚。

類似的局在學術界也同樣上演，香港有個亞洲知識管理學院，邀請諾貝爾得獎者演講，說要頒獎畀你，對各位名人狂發邀請。為了顯得個局高級，一定係在五星級酒店延開N席，名人頭腦發熱以為自己對世界有貢獻，為了面子的各位得獎名人點都要買幾張枱幫襯下啦。

可惜幕後人士可能急於收割，不滿足於賣枱收入，要做埋頒授學位，更聲稱與美國大學合作。後來被踢爆學位不受承認，涉及大學遭美國政府申請禁制令。在疫情前這類買枱換名譽的「局」十分盛行，因疫情限聚令沒落，近來放寬防疫措施後又有死灰復燃之勢。各位讀者聖誕快樂，年底同親戚朋友聚餐，好過去呢啲三教九流貼金局。