ESG｜煤氣十八個社區煤氣設施成畫框　展現小孩子對綠色城市想像

煤氣公司（0003）心繫社區，近日已於十八個社區煤氣設施完成美化工程，把早前煤氣公司舉辦的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽部分得獎作品，化身成為煤氣設施的外觀，令設施搖身一變成為「打卡」點，為社區注入更多創新及藝術元素。



煤氣為全港十八區，每區一個煤氣設施換上新裝，當中17個煤氣設施，成為了早前由煤氣舉辦慶祝成立160周年的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽獲獎作品的新畫框。藉學生們的創意加強大眾對環保概念的認識，貫徹公司以行動支持可持續發展的理念。比賽分初級組（K3至小三學生）及高級組（小四至小六學生）兩個組別，吸引全港學校踴躍參加，接近5千名學生報名，收到逾1,300幅作品，反應熱烈，當中更不乏出色之作。最後，經評審嚴謹評核後，於芸芸作品中最終選出各組別的冠、亞、季軍及30名優異獎。

公司指出，獲獎作品表現出小朋友對綠色城市的想像和希冀，為煩囂鬧市增添色彩及活力，非常適合大家「打卡」。

其中初級組冠軍文信一同學的作品，展示於觀塘錦泰樓，作品概念是環保的綠色城市，鼓勵大眾多乘搭公共交通工具，使用單車代步，不但減少碳排放，也可鍛鍊身體。文同學表示：「看到自己的畫作印在煤氣設施上實在非常興奮，這是一份難忘的聖誕禮物。」

高級組冠軍得主王顥霏同學的作品則展示於東涌文東路海堤灣畔，王同學的作品描繪了，低污染、高科技綠色城市的面貌，包括用環保材料而建造的大廈、零排放的水陸空三棲交通工具等。對於畫作在社區展覽，王同學表示非常高興：「感謝主辦方給予我的肯定，希望大家喜歡我畫中充滿綠色、生機勃勃的綠色城市。」

除了比賽作品外，煤氣公司更邀請了本地插畫師徐羨曾（阿徐）為位於油尖旺區的煤氣設施美化設計，作品以煤氣公司成立160周年及「智慧燃展未來」為主題。阿徐表示：「期待作品於戶外展出時，大眾可以近距離『打卡』。這次作品以太陽能板為梯級，傳遞煤氣公司拾級而上，不斷進步，而太陽則代表希望，未來繼續保持向上的活力。」