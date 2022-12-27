通關內地｜官媒：優化疫情防控措施　經濟和社會秩序會加快恢復

12月26日晚上，國家衞健委宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，在1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案，包括取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。官媒《人民日報》發文表示，隨著優化疫情防控各項措施的實施，預計經濟秩序和社會秩序會加快恢復。



人民日報發表評論文章表示，從東部沿海的浙江、江蘇，到中西部的湖南、四川，各地按下經濟復甦「快進鍵」，復工復產加快、復商復市回暖，各類市場主體活力和信心得到進一步激發。

隨著疫情防控措施的優化和經濟政策效果的持續顯現，明年經濟運行有望總體回升，經濟活力會加速釋放。

文章提到，中國用近三年努力，有效應對全球五波疫情衝擊，有效處置國內100多起聚集性疫情，守護人民生命安全和身體健康。過去三年經濟年均增長4.5%左右，明顯高於世界平均水平，抗疫和發展的成績有目共睹，經得起歷史的檢驗。

內文又指，防疫關乎生命，發展關乎生計，近段時間各地一手抓防疫、一手抓生產，更好統籌疫情防控和經濟社會發展。多地規模以上工業企業復工率達九成，全國超七成景區恢復營業，鐵路貨運繼續保持高位運行，客流明顯回升，「雙12」當天全國郵政、快遞企業攬收郵（快）件數量與去年基本持平。