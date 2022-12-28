耀才派特別息　主席葉茂林穩袋7.64億　多過公司一年盈利？

耀才證券（1428）今午宣布，計劃派發一次性特別股息，每股普通股70港仙，預期將於2023年1月20日（星期五）以現金派付。該股今日收報1.89元，全日升13.86%或0.23元，成交額高達4,428.9萬元。



是次耀才證券派發特別息達70仙，相當於2021年末期息10仙的7倍之多。以耀才證券已發行的股份16.97億股計算，預計今次派發特別息涉及總額達11.88億元。

派發特別股息，大股東當然最滿足。根據聯交所資料披露，耀才證券主席兼大股東葉茂林持股達64.34%，股份數目達10.92億股。是次派發特別股息，估計葉茂林可穩袋7.64億元。

至於耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬，根據中期報告顯示，其持有耀才證券60萬股，料今次可獲派42萬元的現金股息。

翻查中期報告，截至今年9月底止，耀才證券銀行存款、銀行結餘及現金合共為5.7億元。雖然當前現金不足以支付特別股息總額，但考慮到耀才中期流動資產總值達83.84億元，當中應收賬款佔77.44億元。扣除銀行貸款等流動負債，流動資產淨值仍高達23.84億元。

耀才證券2021年度全年盈利錄得5.61億元。（資料圖片）

去年賺5.61億 派走兩年純利

另外，根據去年業績報告顯示，耀才證券2021年全年盈利錄得5.61億元。相比之下，是次特別股息一共派出11.88億元，變相將公司兩年的純利向所有股東分享。

值得注意的是，葉茂林並非首次變相向包括自己等一眾股東派「花紅」。早在2020年1月22日，當時耀才宣布派發特別股息80仙，而當時公司股價與日前水平相約，只有1.65元。消息公布後，股價一度炒上2.18元，但除淨則跌至1.2元以下水平，數周後更反覆下瀉至0.78元。

綜合本網早前報道，葉茂林去年在物業市場相當活躍。在2021年下半年，他大手掃入各類物業，短短三個月豪花9.35億元買入「磚頭」。當中，包括以5.25億元買入銅鑼灣波斯富街本德大廈一籃子舖位；2.1億元買入銅鑼灣怡和街46至54號麥當奴大廈地下A號及F號地舖及地庫全層；2.056億元買入渣甸山豪宅白建時道47號皇第中層A室。