ESG｜科大籲推綠色金融人才發牌制度

科大商學院就香港培育綠色和可持續金融人才公佈首個研究結果，該研究建議，為綠色和可持續金融專業引入發牌制度，相關技能認證可參考財富管理或證券中介等金融專業的認證安排。



研究亦建議，就針對綠色和可持續金融從業員所需的能力，建立技能框架，此框架需切合香港的國際金融中心地位，並兼顧中小型企業及家族辦公室的需要。因應市場所需技能，為綠色和可持續金融從業員提供資助及誘因，建議鼓勵他們持續進修提高技能，以迎合不斷轉變的需求。

研究團隊指出，作為緩解綠色和可持續金融人才缺口的短期方法，可考慮善用及協調特許專業組織的人力培訓措施，當中包括現已提供綠色及可持續金融培訓的國際組織。研究團隊還建議訂出科學家及環境專家於綠色和可持續金融知識價值鏈中的角色，讓科學專才可於需要專門知識的領域作出貢獻，包括科學政策的制定、碳排放測量，以及環境影響評估等。

可借鑒新加坡及英國等其他國家經驗

科大金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，有八成受訪者反映聘請綠色金融人才不易，專業架構建立後，有助培訓機構針對所需內容提供培訓課程。

她指出，可以借鑒其他國家如新加坡的技能架構，若未來做相關證書課程可以參考，而長期來看，制定標準是中小企及家庭辦公室發展綠色金融的道路。同時，英國不少專業機構在當地推出不少綠色金融培訓，建議可借助這些機構在港分支機構開辦相關課程，而歐盟更注重普及綠色金融知識於大眾中。