中港通關在即　新地旗下穗港7商場向消費者送千萬元消費獎賞

中港兩地快將通關，預計將推動兩地市民往來，進一步恢復社會和經濟活動。為回饋兩地的消費者，新鴻基地產 將聯動旗下七大中港商場，包括本港六大鐵路沿線商場：新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，以及位於廣州天河的大型購物中心天環Parc Central，由1月8日起攜手推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，向北上消費的港人及來港的內地旅客送出價值高達1,000萬元的消費獎賞。

新地指出當中包括：參與商場的購物優惠券、適用於新地六大本港商場的「新地賞你禮品卡」以及廣州天環的電子餐飲券，還有連串食買玩娛樂消閒商戶優惠，組成最強的中港循環消費圈。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示：「兩地通關加上春節在即，我們相信有關政策將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。因此新鴻基地產旗下的六大鐵路沿線商場將破天荒跟廣州天環Parc Central 聯手推出跨地域的循環消費優惠，讓大家無論在本港或內地的參與商場消費的同時，都可享有另一地緣的新地同系商場之消費回贈優惠。我們有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。」