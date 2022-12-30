2022年IPO尾班車　7隻新股今起招股　每手入場費一文看清

新股紛紛搭上2022年尾班車，今日（30日）有至少7隻新股招股，當中包括石墨電極製造商昇能集團（2459）等股份。



內地藝人管理公司樂華娛樂（2306）今日起至明年1月12日招股，每股發售價介乎3.91元至5.06元，最多集資約6.08億元。一手3,000股，入場費15,333.09元。股份預計在明年1月19日掛牌。

內地零食商正味集團（2147）今日起至明年1月5日招股，每股發售價介乎0.68元至0.82元，最多集資1.64億元。一手4,000股，入場費3,313.08元。股份預計在明年1月13日掛牌。

眾安集團（0672）分拆的內地綜合物業管理服務提供商眾安智慧生活（2271），今日起至明年1月9日招股，發售價介乎1.38元至1.78元，最多集資約2.25億元。一手2,000股，入場費3,595.91元。股份預計在明年1月16日掛牌。

石墨電極製造商昇能集團（2459）今日起至1月10日招股，發售價介乎1.6元至2.2元，最多集資約3.79億元。一手2,000股，入場費4,444.38元。股份預計在1月17日掛牌。

內地美容服務提供商美麗田園醫療健康（2373）今日起至明年1月6日招股，發售價19.32元，最多集資約7.83億元。一手500股，入場費9,757.42元。股份預計在明年1月16日掛牌。

內地物業管理服務提供商潤華服務 （2455）今日起至明年1月9日招股，發售價介乎1.7元至2元，每手2,000股，入場費為4,040.35元。股份預計在1月17日上市。

建築材料供應商淮北綠金股份（2450）今日起至1月13日招股，招股價介乎1.9元至2.31元，每手1,500股，入場費約3,499.95元。股份預計明年1月20日上市。