富途煞停上市　遭中證監整改非法跨境展業　美股盤前瀉近三成

原定今日（30日）掛牌的富途，昨晚突然暫停上市。中證監公布，推進富途、老虎證券非法跨境展業整治工作。

受此消息拖累，富途美股（美：FUTU）盤前跌急挫近三成，老虎證券（美︰TIGR）盤前跌逾兩成半。



對於今次事件，《香港01》向港交所（0388）查詢，港交所發言人表示﹕「我們不評論個別公司」。

中證監﹕去年已與兩者高管進行監管約談

中證監表示，近年來，富途控股、老虎證券未經核准，面向境內投資者開展跨境證券業務，根據《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務。2021年10月15日，已通過媒體發聲表明監管態度，即此類境外證券經營機構的跨境證券業務不符合《證券法》《證券公司監督管理條例》等法律法規規定，將依法對此類活動予以規範。

中證監續稱，2021年11月11日，已對富途控股、老虎證券高管進行了監管約談，明確了監管態度，要求其依法規範面向境內投資者的跨境證券業務。

已責成派出機構進行現場查核及督促整改

當局指出按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，要求兩者對有關違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶﹑開立新賬戶。二是妥善處理存量業務。為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反內地外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。

中證監又指出將責成相關派出機構，對富途控股﹑老虎證券進行現場查核﹑督促整改，並視整改情況採取進一步監管措施。

昨日發公告指延遲在港上市

富途（3588）於昨晚在港交所發公告，指出正與港交所澄清與集團相關的若干事宜。因此，該公司決定推遲其A類普通股在港交所上市。

富途早前公布，以介紹形式來港於主板上市，原預期A類普通股將於今日在港交所開始買賣，美國存託股份每股代表8股A類普通股。