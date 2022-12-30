恒指公司﹕港股第四季收復部份失地　全年跌15.5%

恒指公司發表今年回顧，指出港股年初以來持續受壓，主要是由於東歐地緣政局緊張局勢、美國聯儲局因通脹⾼企⽽⼤幅度加息，加上中國內地疫情與管控措施，以及房地產市場疲弱，導致投資氣氛不振。

步入第四季，在利好因素開始浮現支持下，港股收復年初以來的部份失地，但2022年全年依然報跌，並且為連續第三年下跌。2022年，恒指及國指分別錄得15.5%及18.6%的跌幅，科指則下跌27.2%。內地股票市場方面，恒生A股行業龍頭指數及恒生A股通300指數分別回落19.6%及21.2%。

恒指公司又指出，恒指波幅指數及恒生國指波幅指數在3月升至年內最⾼位，主要由於市場憂慮地緣緊張局勢升溫和上海疫情爆發。其後市場波動性依然處於相對2021年為⾼的水平。

ESG指數表現跑贏大市

恒指公司亦表示，恒生可持續發展企業指數和恒生ESG50指數分別領先恒指6.7和0.9百分點。恒指ESG增強指數則輕微落後恒指1.4百分點。⻑線⽽言，⾃2018年12月7日的基準日，恒指ESG增強指數仍以1.2 百分點（年度化）領先恒指。

截至12月30日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約576億美元。儘管2022年市場出現調整，資產管理總值仍較去年底上升約32%，意味著資金淨流入被動式追蹤恒生指數系列的產品。與恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約199億美元、54億美元和98億美元。