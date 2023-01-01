中國動態清零終失守　新冠口服神藥在華掀炒風｜伽羅華

行之三年的中國「動態清零」防疫政策最終失守，全球疫情再度遇險。中國今年1月8日將恢復國民出境遊，同時取消了大部分因應新冠疫情而實施的限制，解封加速新冠疫情海嘯式爆發，並掀起搶購新冠藥物的熱潮，其中一隻堪稱「神藥」的Paxlovid於內地每盒黑市價被炒高數倍至5萬元（人民幣．下同）。

Paxlovid是輝瑞研發的新冠口服藥，主要針對重症患者。由於療效顯著，去年12月22日獲美國FDA緊急批核後，不足兩個月已獲英國、德國、日本、新加坡、中國在內等40多個國家批准上市，中國於4月初將Paxlovid臨時納入醫保，每盒未計運費稅費的在岸價為2,300元（近期北京售價已降至2,000元下），由中國醫藥A股負責2022年度的內地商業銷售，中國醫藥52周波幅介乎7.4元至31.61元，最新報17.23元，創高位的日子是4月初納入醫保前，其後股價跌穿12元，顯示獨家銷售對中國醫藥股價刺激作用有限。

對每位新冠患者，每個Paxlovid療程為期5天，每天早晚各服3粒（2粒nirmatrelvir及1粒ritonavir），每盒剛好一個療程，美國有醫保的買家每盒售529美元，香港採購價每盒為700美元，若是香港非居民和遊客在港獲處方Paxlovid，每盒需自費逾6,000港元，歐洲每盒售600至700美元。

內地Paxlovid僅2,000元 香港處方需6千港元

表面上，內地醫保價2,300元非常超值，但醫保補貼有額度，而且今年內地大部分時間實行清零政策，Paxlovid無用武之地，就算治療新冠重症，也面對印度仿制藥的競爭，正品進口的Paxlovid難以打開銷路。

然而，沒有人想過今次中國防疫政策變臉之快，在中國政府沒適當策劃，群眾亦毫無準備下，新冠疫情井噴式爆發，希望引入Paxlovid等外國新冠藥物能夠起穩定民心的作用，儘可能救活更多新冠患者。

Paxlovid在中國以外市場原本銷售不錯，如今有了中國市場，更加有助輝瑞今年的營收表現，而且Paxlovid的療效切合中國現況需要。2022年初Paxlovid在美上市時，曾經被質疑它的療效只能針對未接種的高危人士，對當時已有八成以上接種比率的美國作用不大，但內地沒有接種或接種低效的疫苗的比例或高達八成，Paxlovid正好對症下藥。

市傳國家衛健委放風稱，由12月1日至20日間確診人數增至2.48億，佔總人口的17.6%，假設數據是真，基於中國醫療資源不如發達國家、社會老齡化，以及開放時機選擇在最差的冬季，都顯示今次疫情來得非常迅猛。

醫療資源不足兼老齡化 致疫情海嘯式爆發

至去年底，內地60歲及以上人口達2.67億，佔總人口19%，其中65歲及以上人口超過2億，佔總人口14.2%。參考其他國家數據，老齡人口接種疫苗的比率已是各年齡組別中最低，但這組別卻是新冠最高危的一群，一般60歲以下死於新冠的比率遠低於1%，但60歲以上的卻遠高於1%，80歲以上的遠高於一成，所以Paxlovid這類治療重症的新冠藥物正是老齡人口的救星。

不過，Airfinity數據估計，今年12月藥品專利池組織（MPP）授權的仿制藥企應該可提供第一批Paxlovid藥片，由於生產和監管障礙以及該藥物原料的複雜性，規量生產可能要到今年5月才進入市場，所以正品市場仍有一段空窗期炒作。

對於大家擔心中國開放可能向其他國家輸出病毒，綜合媒體報道得知，慶幸的是現時肆虐內地的新冠病毒主要是BA.5及其變種，仍然是高傳染度、但低致命率的Omicron家族，雖然網上傳有「白肺」個案，有可能最具殺傷力的Delta變種仍然廣為流傳，但中了Omicron的患者普遍對Delta等有免疫力，只要中國不出現全新、且對現有療法具抗藥性的變種病毒，中國全面開放的舉措對已經群體免疫的發達國家衝擊應該不大，當然對中國疫情走向也不能掉以輕心。

中國醫保需補貼近萬億 財政將不勝負荷

內地有醫保補貼，Paxlovid正品每盒售價可低至2,000元，意味中國政府需要補貼至少數千元，按中國老齡人口兩億多計，潛在補貼金額達數千億至1萬億元，以內地緊絀財政肯定不勝負荷，在正品供應有限下，內地進口的印度仿制藥也被炒高到兩至三萬元。

印度仿制藥主要來自國際公共衛生組織協調下的MPP，今年3月MPP宣布已與35家藥企簽訂協議，全球95個中低收入國家或地區可以獲得輝瑞授權生產Paxlovid新冠口服藥，35家藥企中一半來自印度，反映印度藥企的仿制藥技術水平，有5家為中國藥企，分別為復星醫藥、普洛藥業、九洲藥業、上海迪賽諾和華海藥業。其中九洲藥業僅生產原料藥，其餘可以同時生產原料藥和制劑。此外，以色列、約旦、墨西哥等多個國家也分別有企業獲得MPP授權。

95個中低收入國家佔全球約53%人口，包括印度、印尼、越南、埃及、巴基斯坦、烏克蘭及南非等國，但不包括中國，中國去年人均GDP為1.256萬美元，剛好在中低收入上限1.2萬美元以下，未能享受MPP每盒25美元的價格優惠。

雖然印度仿制藥效果較正品略遜，但已是參與仿制藥的藥企技術水平最佳，當中印度Hetero的仿制藥Nirmacom是迄今唯一一家獲世衛的資格預審，在內地每盒價即時由1.5萬元炒高至3萬元，直迫Paxlovid正品價格，所以一旦中國開放國境，將有大批內地客訪港採購Paxlovid，相對而言，香港以6,000多港元向非香港居民或遊客處方Paxlovid已是非常便宜了。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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