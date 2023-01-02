新地：除夕元旦消費氣氛暢旺　旗下十五大商場人流及生意均升兩成

多項檢疫措施取消及通關在即，市面消費氣氛暢旺，新鴻基地產（0016）旗下十五大商場，於除夕元旦假期人流及生意均升兩成。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，加上多項社交距離措施取消下，對零售及餐飲業帶來支持，旗下十五大商場生意及人流較去年同期升20%。 當中以餐飲、電子影音及娛樂表現最為理想。

餐飲方面，受惠於一系列防疫措施取消，年尾婚宴、商務及親友聚會大幅恢復，除夕夜不少食肆將延長服務時間。有西式餐廳表示，政府宣佈優化防疫措施消息出台後，預訂情況比去年多了五成。不少酒樓餐廳已一早滿座，平均做兩至3輪生意，除夕日生意按年升幅超過五成。

電子影音方面，新型號手機及智能運動手錶成為港人及公司周年送禮熱門之選，天氣寒冷加速保暖產品銷量，生意按年升三成; 娛樂方面，多齣電影大受歡迎，吸引不少顧客趁除夕連周末假期外出觀賞兼用餐消遣，生意按年升三成。

馮秀炎稱，總結今年第四季（10月至12月），在新年除夕及多個傳統大節日帶動下，市民消費意慾旺盛，商場人流及生意較第三季錄得雙位數增長。

隨著香港與內地通關在即, 又適逢農曆新年消費需求大，新地十五大商場聯手推出逾1,000萬消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇。

旗下十五大商場包括apm、大埔超級城、WWWTC世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等。