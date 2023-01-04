羅兵咸料政府財赤過千億　近十年第二高　籲再派消費券刺激經濟

羅兵咸永道預料港府在2022/23財政年度將錄得1,090億元的財政赤宇，為近十年內第二高的財政赤字；期內整體財政收人為6,810億元，支出為7,900億元。



根據羅兵咸永道的最新預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約2,348億元，稍低於政府原先預計的2,472億元。整體印花稅收入將錄得950億元；全年度賣地收入為800億元，較原先預計的1,200億元低 33%。該行預計的7,900億元整體支出總額與原先預測的8,073億元相近。

羅兵咸永道估計，截至2023年331日的財政儲備為8,481 億元，相當於約 12 個月的政府總開支。

倡政府提高免稅額1成

羅兵咸永道敦促政府考慮為特定行業和人才提供稅收和非稅收支持。同時，為減輕企業和市民的財政負擔，建議政府繼續提供2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%寬減，並增加上限至每宗25,000 元。

由於薪倖稅下的免稅額已至少4年未有作出調整，該行建議將所有免稅額增加至少10%。隨著近期利率上升，建議將居所貸款利息扣除上限提高至每課稅年度15萬元，並將最長扣除期延長至25年，同時建議針對住宅租金扣除上限進行同等調整。

建議政府再派消費券及下調股票印花稅

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥認為，隨著世界各地陸續放寬旅行限制，很多市民離開香港外遊，本地零售銷售不如預期理想。雖然即將與內地通關，但本地零售業短期內恐難以恢復至疫情前的水平，儘管預計政府錄得過千億元的赤字，但建議政府新一年度繼續派發消費券，金額約3,000至5,000元，分三期派發，既可刺激本地消費，又不會對財政造成過大負擔。

另外，羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華認為，可將股票印花稅降至疫情前水平，以助港股市場及IPO活動。