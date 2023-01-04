大和﹕螞蟻消金增資獲批為整頓總結信號　料螞蟻IPO下半年啟動

銀保監批准螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融的增資計劃。大和認為這是對螞蟻在去年底開始的整頓總結的訊號。若螞蟻集團能順利完成整改，其新股招股（IPO）或會在今年下半年進行。



大和指出杭州市政府控制的杭州金投數字科技﹑舜宇光學（2382）﹑魚躍醫療（深圳﹕002223）將分別對重慶螞蟻消費金融分別投入18.5億元（人民幣‧下同）﹑11.1億元及5.24億元，螞蟻集團則注資52.5億元。據監管機構要求，增資須於6個月完成。

今次增資與前次有2項不同

重慶螞蟻消費金融在2021年12月底，曾計劃向螞蟻集團及信達（1359）等集資220億元，最終信達的增資行動被叫停。大和指出兩次增資計劃，有兩項關鍵變化。一是交易規模變小，二是杭州市場政府成為第二大股東，持股比例達10%。包括杭州市政府及中國財政部等政府實體，將持有重慶螞蟻消費金融約2成股份。

大和認為增資完成後，重慶螞蟻消費金額可容納1.1萬億元消費者貸款。有關數據建基於數項假設，包括75%貸款是按聯合貸款方式進行，25%貸款是透過促進方式，同時消費者貸款的風險權重為75%，以及消費者貸款公司最高橫桿為10倍。重慶螞蟻消費金融的消費者貸款餘額，已由2020年上半年末的2.2萬億元，降至2022年9月底的1.3萬億元。大和預料在6個月內達到完全合規水平是可行。

大和表示隨著螞蟻集資不確定性逐漸平息，餘下關鍵問題是金融控股的牌照，其信用局牌照的批准亦可能是實現全面合規的次要催化劑。該行認為在3月兩會後，上述兩方面進展會更明顯。