上月本港PMI按月回升至49.6　惟連續4個月處收縮區　兼新訂單量減

作為反映本港經濟活動指標之一的的採購經理指數（PMI），在2022年12月按月回升，可是仍處於收縮區，並且已是連續4個月處於收縮區域。標普全球香港特區採購經理指數為49.6月，較11月的48.7有改善，惟仍低於50持平線，反映本港私營經濟進一步收縮，不過跌幅不大。



商業信心已回升至8個月高位

報告指出上月本港私營經濟下滑幅度放緩。隨著防疫政策進一步鬆綁，企業4個月以來首度增產。可是受制於本土及海外市場需求仍然疲弱，因此繼續縮減採購及庫存量。同時整體價格壓力維持顯著，不過亦指出商業信心在去年底時已回升至8個月高位。

報告亦指出，放寬防疫措施既促使私營企業在上月生產活動轉趨活躍，連帶供應商表現亦見改善。

新接訂單量按月下跌

報告亦表示市場需求仍然疲弱，在經濟轉差情況下，企業新接訂單量較去年11月減少。受訪企業指出，來自內地訂單受疫情拖累，而海外市場亦因全球經濟疲弱而廣泛受壓。因此企業繼11月小幅增購投入品後，在12月時縮減採購。同時企業普遍去化庫存，因此投入品存貨量亦見減少。

就業水平方面，12月就業水平按月微升，與企業小幅增產一致。

私營企業承受的價格壓力繼續加劇，投入成本的通脹率在9個月以來最急。不論採購成本（包括原材料﹑運輸成本在內），還是薪酬成本，都於2022年底推高整體投入成本。為減輕負擔，公司藉加價將成本升幅轉嫁客戶，導致12月產出的銷售價格上升。

料今年本港經濟增長2.8%

報告亦指出即使客戶需求疲弱﹑價格壓力未減，但香港特區私營經濟的商業情緒維持樂觀。企業普遍期望，經濟環境將隨防疫鬆綁而好轉，商業信心進一步增至8個月高位，高於2012年4月調查歷史以來的平均值。

此外標普全球市場財智預測，去年本港經濟收縮3%，今年可以回復增長2.8%。