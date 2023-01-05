FTX首席律師據報就調查與檢方合作

《路透》引述消息人士指出，加密貨幣平台FTX首席律師Daniel Friedberg與美國檢察官合作調查FTX倒閉事件，或會為因涉刑事欺詐指控而被捕的FTX創辦人﹑人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried帶來壓力。



消息人士指出，Daniel Friedberg於去年11月22日與兩名調查人員會面時，提供有關FTX的詳細信息，又指出該次會議在美國紐約南區檢察官辦公室舉行，與會者包括司法部﹑聯邦調查局及美國證券交易委員會的官員。《路透》看到有關機構安排會議，及與會者之間的電子郵件。

報道又指出Daniel Friedberg於會上向檢察官講述他所知Sam Bankman-Fried使用客戶資金，為其商業帝國融資的情況，並覆述他與其他高層就有關此問題的對話，並提供Sam Bankman-Fried旗下對沖基金Alameda Research運作細節。

消息又指出Daniel Friedberg並無受到指控，亦未被告知其本人正在接受刑事調查，及希望他在Sam Bankman-Fried於今年10月進行的審訊中，以政府證人身份出席。