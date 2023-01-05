通關｜中證監強監管　券商迎接內地客無望：採觀望態度免誤觸紅線

隨著中港通關將近，據報香港經紀業正為邊境開放磨拳擦掌，準備迎接更多內地客戶。但考慮到最近中國整治跨境券商的行動，據報至少3家券商已停止或重新檢討在內地的營銷計劃。



《彭博》報道，在經歷三年多的防疫限制後，香港目前正如火如荼在準備1月8日起與中國內地的通關，當中包括本港證券經紀業。不過，由於內地監管機構近日再推進富途控股、老虎證券非法跨境展業的整治工作，令這些券商對於新客戶湧入的希望蒙上陰影。

報道引述消息人士指，這些券商負責人在討論敏感的監管議題時表示，為了避免觸怒北京，香港券商正在研究這項最新規範。而自上周公佈這項整治行動以來，至少3家券商已停止或重新檢討在內地的營銷計劃。

彭博又引述香港證券商協會主席陳柏楠指，「現在還未清楚中國最新的監管重心在哪個領域。我們別無選擇，只好採觀望態度，以免誤觸紅線。」

內地客佔富途及老虎證券整體逾1成以上

經過近一年的審查，監管機構上周特別點名老虎證券和富途控股，要求對違法違規行為進行整改。根據Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd.的估計，內地客戶約佔富途去年新客戶的10％。老虎證券董事長巫天華11月在最新財報電話會議上表示，第三季度老虎證券新資金賬戶中逾20％來自中國內地。

監管的不確定導致富途控股推遲其在香港上市。公告發布的當天，富途股價在美國市場暴跌31%，老虎證券股價大跌29%，在2022年最後一個交易日，兩家公司市值合計蒸發30億美元。