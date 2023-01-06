李彥宏﹕馬化騰提及的內部問題　百度亦有　會積極解決問題

再有內地科技企業高層，於公司內部活動時談及內部問題。據內地傳媒《36氪》報道，在本周二（3日）一篇題為《簡單之約﹕談機會談挑戰，新思考新要求》的文章在百度內網發布。內容取自2022年12月底，百度（9888）董事長李彥宏面向全體員工的一場內部直播。李彥宏指出，騰訊（0700）董事長馬化騰內部講話提到的問題，百度亦有，並表示在試圖積極地去解決這些問題。



早前馬化騰在2022年內部員工大會上，談及有關內部貪腐等觸目驚心問題。在直播中百度資深副總裁崔珊珊補充，反腐例子百度也經常看到，也是「嚇死人」。

李彥宏又指出，公司並無視頻號這樣明星產品，為與騰訊過去一年相比的一個差距，要去面對有關情況。

他亦指出百度有不少新業務是虧損。當時間長了後，大家覺得虧損是理所當然，不會想這個業務再過三年能賺錢，還是再過五年能賺錢，還是再過百年也不會賺錢。同時指出應強詬「虧是因為高速成長，短期是行的，但是長期是不行的」。

稱員工時間長了 視新業務虧損屬理所當然

對於AIGC（人工智能生成內容），李彥宏指出是百度「天天在啄磨的技術方向」，將其商業化很難，可是公司必須要做。

李彥宏亦鼓勵員工要站在更高角度思考問題，做事情除了滿足OKR（目標與關鍵成果）之外，應看看設置的目標對業務的長期成長有沒有作用。

李彥宏闡述今年目標時稱，中國去年底再現「抓經濟」訊號，互聯網行業對宏觀環境高度敏感，更要搶機會、搶創新，期望可以至少能有一個「高成長、有創新」的業務。