積金局：積金易因承辦商問題進度滯後8個月　仍有信心2025年面世

積金局行政總監鄭恩賜稱，由於積金易平台承辦商電訊盈科企業方案表示因疫情及人才短缺問題影響，令平台軟件編製部分進度有所滯後。目前估計整體進度比合約原定時間表延遲8個月。不過，鄭恩賜相信，積金易平台於2025年推出的最終目標仍有信心實現。



鄭恩賜指，平台承辦商電訊盈科企業方案表示目前已完成系統功能研究及設計，正處於編製及功能測試階段，但在平台軟件編製部分進度有所滯後。至於硬件部分及營運部分則能按進度完成。

根據承辦商估計，系統開發和功能測試原定於2022年年底完成，料須延至2023年年中；至於原定2023年上半年完成系統測試，則須延遲至2023年下半年完成。整體進度則比合約原定時間表延遲8個月。

已要求電盈交報告解釋

積金局指，對於平台承辦商電訊盈科企業方案很有可能未能按合約如期完成相關工作，積金局表示非常不滿和遺憾，已立即要求承辦商提交報告解釋情況，並要求承辦商聘請獨立專業顧問公司就其補救方案作可行性評估。

至於平台公司已對承辦商發出口頭警告及書面警告。另外，平台公司要求承辦商確保平台必須於2025年內完成全部帳戶轉移程序。