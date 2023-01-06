通關｜全國政協委員李民斌︰勢將為香港經濟金融帶來巨大機遇

全國政協委員李民斌表示，內地與香港居民迎來了一大喜訊，在農曆新年節慶前正式通關。有關舉措既能便利廣大市民，讓數以萬計因疫情分隔兩地的家庭可以在兔年團圓，對經濟發展更可謂注入了強心針。單從金融市場表現來看，自去年11月起市場對內地通關的預期升溫，香港恒生指數從低位快速反彈超過四成，充分反映國內外投資者和社會各界對通關的熱烈期盼。

李民斌續稱，一直以來，香港擔當著內地與世界之間的重要橋樑角色，內地旅客在疫情前佔整體訪港旅客 78%，內地企業佔港股市值和日均成交額分別達到 77%及87%，彰顯內地對香港經貿投資的重要性。再者，內地與香港金融市場互聯互通持續深化，跨境理財通等更進一步促進兩地資金融通，成為香港金融業界的新增長點。通關定將利好香港經濟和就業市場表現，對改善民生具有積極意義。

他又指，現時，香港各行各業已為通關做準備，勢將從速落實如何對接國家發展戰略，即十四五規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路倡議等的各種業務計劃。在歡欣迎接內地居民再次訪港的同時，亦能把握機遇積極推動內地業務發展，並與內地企業一同併船出海，加強與各地投資者和客戶的連繫，發揮好聯通國家與世界的功能，為國家和香港經濟發展作更大貢獻。