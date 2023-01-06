積金局主席﹕強積金去年人均蝕4.01萬元　歷來第二次差

積金局今日（6日）回顧2022年強積金投資表現，積金局主席劉麥嘉軒指，去年金融市場情況嚴峻，同時反映在強積金表現。截至2022年12月底，強積金年度投資表現年率化淨回報為-15.5%，創歷來第二差，人均平均虧損金額達40,100元。



積金局執行董事（政策）余家寶指，截至去年12月底止，強積金總資產值達10,500億元，淨投資回報達2,100億元。而今年強積金淨回報為歷來第二差，余家寶稱，過去22年強積金表現有升有跌，錄得14年上升、8年下跌，而歷史上下跌的年份往後一年都錄得較好回報。

積金局亦匯報有關「懶人基金」預設投資策略（DIS）的回報，去年核心累積基金淨回報為-16%；而65歲後基金亦錄的-14.4%的淨回報。

署理營運總監許慧儀稱，去年疫情困擾香港經濟及企業，從而有不少拖欠強積金供款個案。2022年積金局共發出34.2萬份付款通知書，按年增近一成，較2019年更增33%。至於要透過民事申索追討個案，由2021年的971宗，增至2022年的1,033宗。

擬增拖欠供款附加費

為加強保障計劃成員，積金局正研究增加拖欠供款附加費。當局正研究優化附加費制度，令僱主及早繳付拖欠供款及附加費，加強保障僱員強積金權益。許慧儀補充，如最終方案要調整現時5%的附加費比率，或須提交至立法會審議。