陳茂波料今年本港經濟回復正增長　政府擁8000億財政儲備屬健康

財政司司長陳茂波出席中總論壇時指出，近日香港與內地落實恢復通關，本地消費及投資信心增強。雖然不會期望這麼快便回到疫情前大量旅客來港水平，但對旅遊﹑零售及餐飲等行業都有幫助，今年香港經濟將回復正增長。



陳茂波指出，雖然外圍環境對香港挑戰仍大，但隨著疫情及跨境運輸問題解決，及內地經濟穩定增長，將有利今年香港今年的出口及轉口生意。

樓市方面，他認為因加息周期未完結，樓市短期內仍有壓力，但相信不會有大幅下跌風險。

料今年財政赤字逾千億元

陳茂波又指出去年12月本港出口較預期差，2022年經濟不容樂觀。他預期至今年3月底的財政年度，政府財政赤字將逾1,000億元，因印花稅﹑賣地收入均減少，疫情延續較長時間，開支亦較多。不過政府仍有逾8,000億元財政儲備，屬相對健康水平。

陳茂波又指出，在赤字環境下政府會考慮該以財政儲備，或是發債方應付開支。他認為土地﹑房屋及交通等基建項目，構成的財政壓力只屬現金流壓力，因有關項目未來會有回報，不應不夠錢而被拖慢；香港現時借貸佔GDP約3至4%，比例較低，亦有條件借助市場力量，但強調政府發債所得資金不會用於支付營運開支。