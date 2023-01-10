法興料今年窩輪佔大市成交降至11%　ATMX引伸波幅將進一步回落

法興證券發表2022/2023窩輪、牛熊證市場回顧與展望，該行稱，去年總體輪證成交回落，但大市成交佔比回升。該行預料今年成交有望上升，但佔比再度減少。



回顧2022年，大市日均成交金額跌25%，窩輪總成交跌27%，成交佔比與2021年大致持平。至於牛熊證成交額僅跌11.5%，佔比由2021年的5.3%，升至6.3%。

至於總體輪證成交金額下跌兩成，成交佔比由2021年的11.7%，上升至2022年的12.6%。

其中，以恒生指數為例，窩輪及牛熊證的整體成交佔比分別錄得30.5%及86.6%的升幅。

法興證券上市產品銷售部董事周翰宏稱，2022年恒指每日平均裂口達367.4點，遠高於歷年平均，法興預計2023年恒指平均裂口將會回落至2019年或2020年的135點及186點等水平。

道指認沽證去年錄6000萬元淨流入

另外，法興去年9月開始推出美股牛熊證產品，而美股去年表現反覆，投資者對美股指數輪證關注求上升。周瀚宏指，2022年道指的認沽證錄得6,000萬淨流入，至於去年9月中才上市的道指熊證全年錄得3,154萬元，位列相關資產第三位。

展望2023年，法興預期輪證成交額會輕微上升，但佔大市成交比例料降至11%。該行又建議，上半年可留意ATM為首的平台經濟股，而ATMX引伸波幅處於下跌趨勢當中，預料隨著股價繼續回升，引伸波幅可能進一步回落。