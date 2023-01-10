新世界、幸福醫藥及順豐三方合作　送1700盒退燒止痛藥予基層市民

近日疫情升溫，市面退燒止痛藥短缺及價格飆升，基層及院舍「一藥難求」。新世界發展創立的大型捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」，與幸福醫藥及順豐香港合作，將幸福醫藥捐出的約1,700盒止痛退燒藥，由「愛互送」分配予三間有急切需要的非牟利機構，並由順豐香港運送到基層手上，以紓緩「一藥難求」情況。

新世界指，據連日來傳媒報道，不少藥房商店都有市民大排長龍，期望購買含有撲熱息痛的止痛退燒藥物，惟貨源極度短缺，價格亦較往日大幅飆升逾3至10倍，部分參與「愛互送」平台的非牟利機構反映，不少基層及院舍均無法購買足夠藥物，在確診宗數高企下大感憂慮，甚至可能耽誤病情。

有見及此，「愛互送」平台與幸福醫藥及順豐香港合作，將幸福醫藥捐出約1,700盒的「特強幸福止痛素」，分發予三間非牟利機構，包括基督教家庭服務中心、香港單親協會及陳校長免費補習天地，並由順豐香港迅速運送至有關機構再轉贈予有需要人士。有關機構涵蓋不同服務對象，包括基層家庭、青少年、獨居長者等。

新世界發展於去年第五波疫情期間，成立「Share for Good愛互送」平台，至今已運作逾9個月，參與的非牟利機構共60間，一直廣獲市民及各界支持，逾200間企業響應捐贈，目前已籌募及配對總值逾5,800萬港元的善款及物資，逾30萬人次受惠，主要捐贈的物資包括快速抗原檢測包、口罩、超市及快餐店現金券等。