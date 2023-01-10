杭州市委書記調研螞蟻集團　並稱阿里巴巴作出不可替代重大貢獻

杭州市政府今日與阿里巴巴（9988）簽訂全面深化戰略合作協議。杭州發布微信公眾號新聞稿援引杭州市委書記劉捷稱，該市支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中，又提出加大創新力度，持續增強企業核心競爭力，努力搶佔全球新一輪競爭制高點，助力數字貿易發展。

劉捷表示，戰略合作九年來，阿里巴巴為杭州經濟社會發展作出了不可替代的重大貢獻，「看到了在互聯網經濟的寒冬裡，阿里逆勢增長的堅強韌性」，又指阿里在平台經濟專項整改中，直面問題的果敢勇氣。

劉捷指，今年將舉辦杭州亞運會，對杭州和阿里而言都是難得的戰略機遇期、政策窗口期、發展黃金期。希望阿里圍繞綜合性國家科學中心創建，強化關鍵核心技術聯合攻關和科技成果轉移轉化，圍繞「雲上亞運」、「智能亞運」、「綠色亞運」，共同辦好亞運盛會。

劉捷又稱，展望未來，市委、市政府將堅定不移支持阿里健康高質量發展，強化「店小二」和「保姆式」的服務意識，健全「全方位」和「全天候」的溝通機制，落實包容及審慎的綜合監管，全力支持阿里爭當創新發展的引領者、融合發展的支撐者、規范發展的示範者。

阿里巴巴主席張勇指，阿里的成長離不開杭州的包容和哺育，集團將以助力杭州數字之城建設為契機，深入實施雲計算、消費、全球化三大戰略，幫助創造就業，參與國際競爭，在加大科研投入、智能物聯產業生態建設、支持數字經濟新業態發展、助力共同富裕、辦好亞運會等方面與杭州深化合作，持續為杭州經濟社會發展貢獻力量。

另外，據《杭州日報》，劉捷同日赴有關企業開展「大走訪大調研大服務大解題」活動，據悉，劉捷走進螞蟻集團展廳，詳細瞭解企業技術研發、業務板塊佈局情況，仔細詢問發展面臨瓶頸。