安踏：第四季安踏品牌產品零售錄高單位數倒退　全年低單位數增長

安踏體育（2020）公布2022年年第四季及全年表現，第四季安踏品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的倒退；FILA 錄得10%至20%低段的倒退；至於所有其他品牌（包括 DESCENTE 及 KOLON SPORT）產品則錄得 10%至20%低段的正增長。



全年計，安踏品牌產品之零售金額與2021年相比錄得低單位數的正增長；FILA品牌全年錄得低單位數的負增長；所有其他品牌全年零售錄得 20-25%的正增長。

安踏管理層指，年內大部份時間為貫徹落實中國大陸的疫情防控政策及措施，集團遵循各地政府的指引和要求，於特定區域暫停營運若干實體店鋪（線下渠道）。因此，集團的線下零售業務受客流量顯著下跌及消費意欲減弱帶來的雙重不利影響，因而拖慢了集團零售表現的增長勢頭。

此外，由於集團的 DTC（直面消費者）模式（安踏品牌）和直營業務（FILA品牌及所有其他品牌）對銷售貢獻較去年有所增加，集團的零售業務相關開支也有所增加。集團已執行嚴格的成本控制措施，以在所有可行範圍內削減經營開支，惟不足以完全抵銷疫情對 DTC 模式和直營業務之銷售於2022年的影響。

管理層指，中國大陸的疫情防控措施已逐步放寬，隨著各項刺激內需的政策推進下，集團相信中國體育產業基礎仍然穩健，長期將保持穩中向好的趨勢。集團正積極準備把握市場復甦後的增長機遇，並會繼續推行「單聚焦、多品牌、全球化」戰略，以保持高質量增長。