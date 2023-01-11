亞洲金融論壇近七成與會者　展望今年全球經濟前景樂觀及中性

第16屆亞洲金融論壇今日開幕，首天吸引逾千環球業界代表出席，當中包括逾百位擔任演講嘉賓的環球政商領袖及19個內地及海外商貿團。業界對論壇的反應踴躍，而與會者對前景亦感到正面；根據大會現場為與會者進行的即場投票顯示，近七成與會者展望今年全球經濟前景樂觀及中性。

大會指出，在各個環節進行即場投票，藉以了解環球精英對全球經濟前景及不同熱門議題的看法。問及全體與會者對今年全球經濟前景的看法時，31% 與會者感到樂觀，38%與會者持中性態度，持感到悲觀的有31%，反映商界對今年經濟前景審慎樂觀。

此外，有60%與會者認為是地緣政治風險加劇，有29%與會認為貨幣政策持續緊縮，其餘為網絡漏洞和安全風險(3%)及企業債務高企抑制投資(8%)。創新科技引領行業革新，問及與會者認為創新科技在推動經濟增長方面，帶來效益高於風險的可能性時，有87%的與會者表示很大及較大程度。

香港貿發局主席林建岳博士致歡迎辭時表示，亞洲金融論壇是今年首個大型金融盛事，以線上線下混合模式舉行，為新一年揭開序幕。香港長久以來作為領先的國際金融中心，非常肯定今次舉辦論壇期間環球政商領袖的來訪，將進一步鞏固香港在區內以至全世界的重要角色。事實上，在新常態下，全球多方謀求合作共贏比以往更為重要，當我們攜手合作，必定可共同推動經濟增長，創出新機遇。

今屆論壇主題為「推進轉型：創效．共融．創新」，在香港與內地首階段通關及國際商旅逐步復常的利好形勢下進行，並由香港特別行政區政府及香港貿易發展局（香港貿發局）主辦，是自2020年後首次回歸實體，一連兩日以線上線下混合模式同步舉行。