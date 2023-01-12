比亞迪擬印度擴張業務　冀2030年市佔率增至四成

比亞迪（1211）印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan在印度車展接受外電訪問指出，比亞迪計劃在印度大舉擴張，搶佔全球第四大汽車市場，並希望2030年在印度電動車市場的佔有率升至40%。



Gopalakrishnan表示，印度是個不錯選擇，因為當地民眾開始意識到對電動車的需求，充電基礎設施亦在不斷完善。他再指出，印度是一個注重價值的市場，但比亞迪將優先推出價格更高的汽車以展示優質技術，然後慢慢轉向大眾市場。他希望能夠克服中國企業在印度運營的障礙，2030年比亞迪在印度電動車市場的佔有率可以提升至40%。

他又透露，比亞迪將在今年第四季推出第3款電動車型，即海豹豪華轎車。該公司去年推出首款電動SUV車型ATTO 3，並計劃今年銷售1.5萬輛。他指出去年在印度售出的380萬輛汽車中，有41%的價格超過100萬盧比，顯示出消費者對價格敏感度開始降低。

比亞迪現時在印度南部城市金奈擁有一間汽車組裝工廠，未來兩到三年內隨着需求增加，該公司會嘗試增加制造設施及人力等以提升產量。金奈工廠每年可生產50,000輛汽車。