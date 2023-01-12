中信里昂：恒指兔年料以小漲收尾　最強月份為11月

中信里昂證券發表2023年風水指數報告，以風水預測今年本港資本市場的走勢，該行證券分析師陳守理表示，恒指於1969年11月24日面世，五行屬土，生肖為雞。在一年當中，預計以11月份的港股表現最強，恒指將會見全年最高位。



2023年為癸卯兔年，恒指屬雞，由於雞兔相沖，因而要格外小心。預測黑兔在年初將東走西顧、試探一番，夏末蹉跎下行，之後在年底反彈，整個冬季持續活躍，以小漲之勢收尾。

指數走勢表現上，料今年恒指在8月見全年最低位，11月恒指將會見全年最高位。報告續指，兔子八字欠金，絕非吉兆。金者金錢也，代表股市；命盤預示動作連連，但所獲不多。

科技及石油業屬火最當旺

板塊方面，參考五行，相信今年財運最旺的是火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末。雖然世界各地都面臨供應鏈問題，但廣告業和小型科技類產品將承托消費。從其貌不揚的焦炭到美妝、再到光學，整個火系行業將上行 。

木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高點出現在早春、晚秋和冬季。至於土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平。

最弱行業方面為金，由於八字再次缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。