新地西九龍項目地盤「大腦」　打破一般地盤「貨櫃寫字樓」形象！

新地（0016）位於高鐵西九龍總站上蓋的大型發展項目現時正火速施工中。該項目規模龐大，薈萃多個國際著名建築師事務所、工程顧問以及新地團隊。 為令到工程更暢順高效 ， 新地在項目地盤建立 「 項目中央辦公室」（Central Project Office , CPO），打破一般地盤「貨櫃寫字樓」的簡陋、粗獷形象，期望以現代化設計、數碼化的設備、綠化舒適的工作環境，協助工作團隊全力發展項目成為西九龍以至大灣區的地標性項目。

新地指出CPO面積約7,000平方呎，採用靈活的開放式設計，可容納超過60人同時辦工。CPO設有多個大小不同的半開放式會議工作間，辦公桌亦可自由調較高低，鼓勵工作團隊的交流合作。

新地亦指出CPO作為項目發展的「大腦」，提供以人為本的設備和周全的防疫措施：特別設計專屬手機應用程式（App），方便工作團隊可隨時預訂設施、控制燈光、溫度等；辦公室出入口亦設置人臉識別系統，免除攜帶證件及提升保安程度；智能獨立工作室具備隔音、通風及辦公設備，可按需要提供較為私密的工作空間；CPO配置大量防疫設施，例如空氣淨化系統、消毒站及消毒機械人、免接觸式飲水機等，更可以透過App監察室內空氣質素，讓團隊安心全情投入工作。