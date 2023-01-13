孫煜：通關帶動香港經濟復業　供應緊張緩和樓價跌勢

香港銀行公會今日（13日）舉行今年首次例會，會後主席﹑中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜指出，會上重點包括通關對香港的影響，以及美國加息對香港未來息口影響。談及今年本港樓市勢時，他認為去年影響樓價下跌的因素仍在，預料今年仍會受影響，惟供應緊張有緩和樓價跌勢。



孫煜提及香港與內地通關帶動香港經濟復甦。通關為香港帶來人員的交流，更多政策以及業務機會的落地，利好香港商業活動以及經濟往來。他又提及，隨著香港與內地通關，跨境理財通將會發揮其潛力。內地的客戶可以親身來到香港使用銀行理財服務，當面的溝通可以令到客戶更深入了解各種產品，促進本港銀行業務發展。

去年美國聯儲局為壓抑通脹而連番加息，聯邦基金利率已升至介乎4.25至4.5厘。被問及美國利率走勢時，他認為美國息口還會有上升空間，可是香港銀行會否調整息口，則取決於其自身的資金成本以及業務策略。在會上他亦多次提醒，市民應小心考慮風險，避免過度借貸。

供應緊張助緩和樓價跌勢

談及本港樓市時，孫煜指出樓市受到經濟基本面及加息影響，導致去年樓價下跌，預料今年仍會受到有關因素影響。不過今年樓市仍有正面因素，如通關帶動經濟復蘇，及供應緊張有助緩和住宅樓價跌勢。

被問及金管局早前將樓按壓力測試降低，會否令到高成數按揭貸款質素惡化時。孫煜指出本港銀行一向對按揭貸款持審慎態度，就算樓市經歷很多周期，客戶還款能力仍強勁。縱使加息為樓市帶來壓力，可是銀行按揭資產仍保持穩健。