內地傳計劃持有阿里及騰訊旗下本土公司「黃金股」　以加強控制

據外媒報道，內地計劃持有阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）旗下本土公司的「黃金股」（Golden Share），惟相關細節仍在審議。

報道指，據記錄，國家網信辦設立的國家投資基金於1月4日收購廣州一家阿里巴巴子公司1%的股份，並引述消息人士指，內地計劃持有阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）旗下本土公司的「黃金股」，包括正在推動深圳當地政府實體收購騰訊旗下公司股份，而不是引入北京國家投資基金；該基金較早前收購了阿里巴巴、字節跳動和微博 （09898） 股份。

兩名知情人士稱，嗶哩嗶哩 （9626） 的高層正推動上海一家國有實體入股其子公司。目前尚未知政府將在此類交易中，會獲得哪些權利；相關公司及國家網信辦均未有回覆查詢。

「黃金股」對部分業務決策擁有特殊權利

黃金股（golden share）是一種股份制度，大多由政府持有，是指「一股多票」，國有股東可享有較多的投票權；在中國被稱為「特殊管理股」，自2015年以來已成為國家用來對私營新聞和內容公司施加影響的常用工具，通常涉及互聯網集團主要實體1%的股份，類似於「黃金股」，對部分業務決策擁有特殊權利。