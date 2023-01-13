富臨﹕行政總裁鄔錦安已辭任　主席兒子楊浩宏接任　今日起生效

富臨（1443）董事局出現變動，鄔錦安已辭任執行董事﹑行政總裁及執行委員會成員，並調任為非執行董事，以及繼續擔任副主席。執行董事兼執行委員會成員楊浩宏，會出任行政總裁及授權代表。有關人事任命會從今日（13日）起生效。楊浩宏為主席楊維兒子。

鄔錦安於2021年5月13日出任行政總裁一職，期間集團營運及餐廳開始應用數據分析及電子科技以應對疫情，並由以往大眾熟悉的中式酒樓「富臨」及「陶源」變革，開始拓展「亞洲餐飲線」，為集團餐館組引入亞洲菜式餐廳。翻查年報，「亞洲餐飲線」為集團增長動力之一，其貢獻總收入的佔比連年上升，集團於2020年錄得虧損達6.4億元，其後虧損逐步收窄，截至去年9月底止半年業績，來自「亞洲餐飲線」的收入佔總收入約43.4%，同期扭虧為盈賺866.8萬元。

消息續指，鄔錦安任富臨行政總裁主要任務為協助集團從中式餐飲變革，發展多元品牌，與大眾及年輕人對接；楊浩宏現時接任行政總裁，代表集團變革已大致完成，未來會以增加亞洲餐飲品牌的比例為大策略。

楊浩宏自2014年起加入富臨

楊浩宏自2014年加入富臨集團擔任營運經理，獲委任行政總裁前，其為集團營運總監（概念缐），主要負責發展中餐以外的中高端餐飲品牌及美食廣場。

「亞洲餐飲線」旗下品牌包括韓烤餐館「炑八」、「柞木炭家」、休閒輕食、咖啡店「PHI」、「COTI 」，韓國輕食「Banchan & Cook」及Foodeli, Foodmaze等美食廣場等。