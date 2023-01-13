日債息突破區間上限　央行再入市　專家料下周央行再調整債息上限

日本10年期國債孳息率今日（13日）突破0.5厘，為8年來首次之餘，更是超出了日本央行設定的孳息曲線波幅區間上限，最高見0.553厘。日本央行為將債息壓回控制範圍，再度入市，金額更是創下紀錄。同時表示會在下周一（16日）再次入市。受到央行出手及事先聲明會再有動作，債息魏以回落目標範圍。

觸發日債息抽升，原因之一與日前有報道指出，日本央行擬對上月調整孳息曲線波幅上限的影響進行評估。有分析認為，日本央行正為逐步退出現行的寬鬆貨幣政策，並預料在下周的議息會議，將會進一步放寬孳息曲線波幅區間至正負0.75厘水平。



日圓兌美元升穿129

日本國債孳息率上揚，帶動日圓兌美元及港元上揚。美元兌日圓最新報128.59，跌0.48%；每百日圓兌港元最新報6.072，升0.5%。

日本央行行長黑田東彥自2013年4月上任以來，便實施量化及質化寬鬆貸幣政策，透過向市場買入債券﹑實施負利率及控制孳息率曲線等措施，以收壓低利率及向市場流入流動性，目的是希望推高當地物價以走出通縮。有關措施成效未見太顯著，物價仍處於相當低水平。直至去年俄烏戰爭爆發，供應鏈出現失衡下，能源及穀物價格曾一度攀升，全球多國經濟體通脹急速升溫，日本通脹亦持續攀升。去年11月當地核心消費物價指數按年升3.7%，為1981年以來升幅最大。通脹升溫下，要求央行退出現行寬鬆貨幣政策的聲音日增。

雖然日本央行在上月調整孳息曲線波幅範圍，但黑田東彥強調並非退出現行貨幣政策。同時央行不時入市務求穩定債息，可是今日仍然突破區間上限。

日本央行再入市買債冀穩債息

為壓低債息，日本央行再度積極入市，據《彭博》報道，今日日本央行按市場利率購入1至25年期國債，涉及金額為1.8萬億日圓。同時按息率處於0.5厘水平，購入10年期票據及與期貨掛鉤證券，涉資3.21萬億日圓。央行又明言會在下周一再度入市。有關舉動讓10年期債息回落至0.499厘。

日本債息前景，在於市場人士對央行貨幣政策走向看法。據《彭博》報道，43名受訪的經濟師中，只有1人預料央行在下周的議息會議會按兵不動。同時有38%受訪者認為，在今年4月或6月時，央行政策會有改變。至於新任日本央行行長，會在今年4月上任。

獨立外匯商品分析師盧楚仁在接受《香港01》訪問時預料，央行在下周的議息會將債息波幅區間調整至正負0.75厘，又預期央行會逐步退出現行寬鬆貨幣政策。由於日本央行對當地經濟前景較樂觀，以及有可能逐步退市，觸發日圓買盤增加。目前日圓強勢已確立，預料日圓兌美元或先試126，其後再挑戰120關，若能突破便有機會上試116水平。他又指出若日本央行調整寬鬆貨幣政策，可降低通脹壓力，有助民怨降溫，以及預期日本央行的政策，會在今年4月有大變化。