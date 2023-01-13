東航及南航齊「離開」紐交所　兩公司預期ADR下月初退市

再有中資企業宣布將其在美預託證券（ADR）退市。東航（0670）及南航（1055）宣布擬自願從美國紐約證券交易所退市，又預期ADR在紐交所的最後交易日為今年2月2日或前後。



東航﹕已通知紐交所擬申請ADR退市

東航公布，已於1月13日通知紐約證券交易所，該公司擬申請自願將其美國存託證券股份從紐交所退市，並根據證券交易法規定撤銷該等存託股和對應外資普通股(H股)的註冊。H股將會繼續在港交所進行交易。

該公司稱，經從商業角度考量，其存託股所對應的H股數量與公司全部H股數量相比較少，存託股交易量與H股全球交易量相比有限，維持存託股在紐交所上市和該等存託股及對應H股在美國證交會註冊並遵守證券交易法規定的定期報告及相關義務涉及較大的成本，以及該公司從未使用紐交所二次融資功能，且港交所和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足該公司正常經營的融資需求。

存託股在紐交所交易的最後日期為2月2日或前後。於該日期及自該日期之後，該公司的存託股不再於紐交所掛牌。該公司擬在存託股自紐交所退市後，在適當時候根據存託協議規定以適當方式終止其存託股計劃。

2020年11月19日，廣東廣州，中國南方航空A320客機從廣州白雲機場起飛。（視覺中國）

南航﹕本月23日或以後向SEC提交退市表格

南航空宣布，將根據美國證券交易法規定，申請自願將公司美國存託股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等存託股及其對應H股在證券交易法項下的註冊。公司H股將會繼續在聯交所進行交易。

公司已就上述事項向紐交所發出通知。公司擬於1月23日或之後向美國證交會提交表格，以將公司存託股從紐交所退市。該等退市預計在表格提交10日後生效。存託股在紐交所交易的最後日期預計為2月2日或之後。自該日期之後，公司存託股將不再於紐交所掛牌和交易。

公司稱，綜合考慮公司存託股份的交易量與公司H股全球交易量相比有限，同時自存託股在紐交所上市以來，公司從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且聯交所和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，以及維持存託股在紐交所上市等涉及的相關成本較高。

公司擬在存託股自紐交所退市後，根據存託協議規定以適當方式終止公司美國存託憑證項目。在公司美國存託憑證項目終止及存託股及其對應H股撤銷註冊後，公司未計劃尋求將公司H股在美國其他全國性證券交易所進行上市或註冊或在美國尋求對公司H股的報價。