港交所委任陳翊庭為聯席營運總監　伍潔鏇為上市主管

港交所﹙０３８８﹚今天（１６日）宣布委任陳翊庭為聯席營運總監，伍潔鏇為上市主管。

陳翊庭將與姚嘉仁共同擔任聯席營運總監，負責香港交易所業務的所有營運事宜，並向香港交易所集團行政總裁歐冠昇匯報。陳翊庭直接領導的部門包括首席中國經濟學家辦公室、企業傳訊、集團戰略、人力資源、內地業務發展和LME Clear。

姚嘉仁將擔任聯席營運總監兼股本證券業務主管，繼續負責香港交易所旗下現貨和衍生產品的交易、結算以及存管業務的運作。他也會繼續擔任香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司的行政總裁。

陳翊庭及姚嘉仁擔任聯席營運總監的委任已獲證券及期貨事務監察委員會批准。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「在我們建設面向未來的領先市場的過程中，我們需要全力推動各項戰略部署，建構強大、專注且以客戶為中心的組織，發揮好香港交易所團隊的人才優勢。為此，我們做出了這些重要的管理層調整。」

「我很高興任命陳翊庭為聯席營運總監，以便香港交易所能夠更好地利用她豐富的行業經驗、良好的信譽和深厚的業內關係。加上姚嘉仁對市場的深刻瞭解，他們兩人將繼續對我們推進各項重要戰略項目發揮寶貴的作用。」

「我也很高興任命伍潔鏇為上市主管。她是一位備受尊敬的從業者，近年來在管理上市科和落實上市科的一些重大項目中作出了重要貢獻。我期待著與她合作，繼續鞏固香港交易所作為國際首選上市地的地位。」

作為管理層調整的一部分，蘇盈盈成為集團新興業務和貨幣及固定收益業務主管。除了負責她目前領導的固定收益和貨幣市場、數據、數碼資産和碳市場/ESG市場團隊外，她還將負責領導市場政策和發展團隊。此外，集團大宗商品業務主管兼倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉將負責香港交易所的所有大宗商品業務，包括前海聯合交易中心和全球大宗商品産品開發。