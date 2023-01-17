鄭志剛獲任文藝盛事委員會主席　李家超曾稱冀吸世界級活動來港

去年10月發表的《施政報告》宣布成立「文化藝術盛事基金」，並參考由包括業內人士組成的「文化藝術盛事委員會」的意見，吸引更多國際文藝活動在港舉行。

文化體育及旅遊局今日（17日）公布，委任鄭志剛博士為文化藝術盛事委員會（盛事委員會）主席和陳李藹倫為副主席，其他委員包括歐楚筠、邱詠筠、吳培燊、吳瑞雲（吳雨）、伍婉婷、楊國樑及嚴志明教授。盛事委員會的任期為兩年，由今年2月1日至2025年1月31日。

該局稱，盛事委員會向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議，就文化藝術盛事基金（盛事基金）的運作提供意見及協助政府審議盛事基金下的申請。

鄭志剛︰短期內落實首項盛事

就今次委任，新世界發展（0017）副主席兼行政總裁鄭志剛回應指，非常榮幸獲任「文化藝術盛事委員會」主席，希望以「創新、貼地、可持續」三大方向，與各界一起引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港演藝文化及創意產業界參與。相關盛事不只是一次性，而是演化為年度盛事，進一步打造香港為國際文藝都會，促進中外文化雙向交流及本港文化產業發展。隨着國際交流漸回復正常，我們期盼儘快展開工作，確定目標，短期內落實首項盛事落戶香港，振興疫後香港經濟。

鄭志剛從事藝術文化等工作10多年，他於2008年開始建立K11品牌，把藝術元素注入商業，旗下尖沙咀K11Musea取得良好口碑。

李家超出席《施政報告》電視論壇。（梁鵬威攝）

李家超︰港文化藝術發展 實力軟硬兼備

特首李家超去年11月出席出席「藝文香港ART HK」藝術展覽及國際藝術論壇開幕儀式作視像致辭時再次提及，政府會制訂「文藝創意產業發展藍圖」，完善產業生態圈建設，包括成立「文化藝術盛事基金」，吸引更多世界級文藝活動落戶香港，為香港這個活力澎湃的國際都會增光添彩。

他又稱，香港是一座東西方文明交匯的國際大都會，文化藝術發展的實力軟硬兼備，加上香港在「一國兩制」下享有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，香港完全具備充分條件發揮好國家「十四五」規劃把香港發展成為中外文化藝術交流中心的新定位。

另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前透露，該局會推出「文化藝術盛事基金」先導計劃，讓有興趣在今年舉辦大型文化藝術盛事的主辦單位申請資助，目標是每年資助4項活動，吸引最多10萬人參與。他補充，每項活動的資助上限，初步訂為1,500萬元。