陳茂波出席世界經濟論壇年會　與泰國及沙特財長會面

瑞士達沃斯世界經濟論壇年會昨（16日）開幕，財政司司長陳茂波與多名出席的政商界領袖會面，向他們介紹香港復常的最新情況和發展機遇。



陳茂波與泰國財政部長Arkhom Termpittayapaisith會面，雙方就最新的環球經濟和金融形勢交換意見，並探討進一步加強兩地在金融方面的合作。

陳茂波指，香港的金融巿場既深且闊，與內地巿場「互聯互通」的渠道不斷擴大和深度發展，同時匯聚了國際和內地資本。陳茂波歡迎泰國企業積極利用本港高效的籌融資平台，為大型基建或其他項目融資。

此外，陳茂波亦與沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan會面，並介紹了香港最新的發展方向和前景，並指香港作為國際金融中心，能夠助力中東地區國家實現投資多元化及風險管理，雙方在不同的領域都有很大的合作空間。

陳茂波亦跟國際私募基金公司及跨國企業的高層人員會面，包括基金公司EQT AB的管理合伙人Marcus Brennecke、Vista Equity Partners的創辦人兼主席Robert Smith等，就資本市場發展、人才培訓、粵港澳大灣區的發展機遇等議題交換意見。

陳茂波今日會繼續達沃斯的訪問行程，並參與世界經濟論壇年會。