中銀香港逆市推1星期18厘高息定存優惠　港銀1年期全線跌破5厘

美聯儲加息步伐料放緩並將接近尾聲，近日拆息也連日下跌，多家銀行紛紛下調定存利息，包括滙豐及恒生，而高息王富邦也下調定存息，令本港目前1年期港元定存全線跌破5厘，與1年期拆息走勢看齊。不過，中銀香港則宣布推出1星期18厘年利息定存優惠，並無兌換外幣要求，以存款上限10萬元計算，1星期即可穩袋345元。



中銀香港在網站宣布，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天港元定期存款年利率達18% 。不過，每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此定期存款優惠一次，存款金額上限為10萬元。

目前大行的高息短存多數要求兌換資金，包括恒生的10.9厘、滙豐的10厘及渣打的8厘，都要求經該行從其他貨幣轉換為港元才可開立。

短息王恒生亦調低利率

另外，虛擬銀行WeLab Bank推快閃定存優惠，1個月存期有9.8厘，屬此存期的全城最高，新舊客戶也可參與，也不限新舊資金，起存額僅10元，存款上限為1萬元。不過，該優惠僅限昨日。

滙豐日前將高端尚玉及卓越理財客戶的3個月定存利息減0.3厘至4厘，而6個月及1年期利息也下調0.1厘至4.2厘，當中1年期利息與渣打看齊，均仍為四大行中最高。至於One及其他客戶定存利息，3個月也下調0.3厘至3.8厘，而6個月及1年期則下調0.1厘至4厘。

至於在四大銀行中的短息王恒生，亦全面下調定存息率， 3個月已由最高的4.39厘降至4厘，6個月也由4.49厘降至4.2厘。該行特選客戶的優惠利息，也從3及6個月的4.68厘，分別降至4.1厘及4.3厘，但仍為四大行中最高。