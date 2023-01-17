景順趙耀庭：12月中國經濟出乎意料穩健　疫情擔憂實屬過度

中國2022年GDP按年增長3%，勝市場預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，2022年底，中國經濟增長因疫情發展而放緩，但放緩幅度不及市場預期嚴重。如今發布的經濟數據好過預期，證實了其觀點，即2023年經濟增長及企業盈利可能出現上行驚喜，超出預期，以及投資者應會繼續看好中國重新開放，將其視作2023年亞太區市場最重要的推動因素。



季度GDP按年增長2.9%（前一季度為1.6%）。總體而言，2022年GDP按年增長3%（去年為2.7%），不及政府5.5%的目標。月內，最大驚喜來自零售銷售行業，相比預期的按年下跌9%，該行業於12月僅下跌1.8%。這主要是受惠於汽車銷售額及醫藥部門的表現異常強勁。

12月中國經濟數據，最大驚喜來自零售銷售行業。（路透社）

汽車及醫藥表現異常強勁

12月的數據出乎意料地穩健。顯然，市場對新冠疫情會造成重大影響的擔憂實屬過度。如今的數據顯示，一旦此輪疫情結束，隨著原本政策永久性解除，中國經濟無疑會在消費的帶動下迎來漸進但重大的反彈。

出行追蹤及每周商業活動等指標或可更準確地預測經濟將於何時迎來疫情後的復甦。儘管中國主要城市的交通擁堵指數，仍遠低於疫情前水平，但1月份首周已有所改善。過去幾週，汽車及新房銷量雙雙上漲。

行業監管行動料基本結束

今年，中國消費者將是中國經濟復甦最重要的推動因素。消費帶動復甦的一個重要因素就是中國家庭的超額儲蓄。疫情期間，家庭儲蓄持續累積，去年超額儲蓄達致約人民幣2萬億元，與此同時，自疫情以來銀行存款增長近50%。隨著市場情緒改善，消費者或將此部分儲蓄用於購買副消費品，同時將部分資金投入房地產市場或國內股市等其他資產。

儘管若干中國指數已大幅上漲，但趙耀庭認為其仍有上行空間，尤其是內地股票，政策制定者已出台更多促增長舉措來支撐經濟增長，尤其是針對重要的房地產市場。此外，由於政府將穩增長作為明年的工作重點，可以確定眾多行業的監管行動已基本結束。