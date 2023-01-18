恒指高收100點　網易飆逾6%　濠賭股普遍上揚

美股三大指數周二（17日）個別發展，道指接近以全日低位收市，收跌391點；納指則微升0.14%；標指跌0.2%。恒指夜期反覆向下，即月期指收報21627點。



【17:01】港股反覆高收

港股今日繼續反覆，最終高收，成交額為不足1,300億元。

恒指收市報21678點，升100點，國指升26點，報7340點，科指報4524點，升24點，報1,278億元。

科技股今日表現突出，網易（9999）升6.5%，報142.3元，阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）升1.7%，小米（1810）升1.5%，京東（9618）跌1.8%。

濠賭股高收，金沙（1928）升3.8%，銀娛（0027）升3.7%，永利（1128）升1.1%，澳博（0880）升3%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升2.5%，瑞聲（2018）升2.2%，信利（0732）升0.8%。

零售及消費股方面，周大福（1929）升1.9%，收市報17元，李寧（2331）跌0.2%。

【15:04】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3224點，升不足1點，深成收市報11810點，升10點，滬深300指數收市報4130點，跌7點，創業板指數收市報2543點，跌1點。

亞太區股市方面，日本央行維持現行貨幣政策，帶動日本股市勁升652點，收市報26791點，韓股升2368點，跌11點。

港股方面，恒指收市報21617點，升40點，國指最新報7322點，升8點，科指升10點，報4511點。

【13:08】港股午後再轉漲

恒生指數午後再度轉升，恒生科技指數亦見升幅。

濠賭股造好，金沙中國（1928）升3%；銀娛（0027）升3%。

碧桂園（2007）與碧服（6098）走弱，同跌近半成。

【10:10】蘋果、SaaS概念股造好

蘋果概念股持續拉升，舜宇光學（2382）漲超5%，高偉電子（1415）漲超3%，瑞聲科技（2018）、丘鈦科技（1478）等跟漲。

SaaS概念股同樣走高，金融壹賬通（6638）漲20%，金蝶國際（0268）漲超4%，中國有贊（8083）跟漲。

【09:20】港股輕微低開

恒生指數開報21514點，跌62點或0.29%。恒生科技指數跌0.5%，報4477點。

騰訊（0700）漲1.6%，網易（9999）漲逾4.8%。2023年第一批遊戲版號獲批，網易、騰訊在列。

一眾在美上市中概股走弱，京東（9618）低開3%，報232.2元。阿里巴巴（9988）跌1.4%。

新東方（9901）跌近12%，公司2023財年第二季收入按年下跌3.1%，至6.382億美元。新東方在線（1797）績後跌超5%。