瑞銀：人民幣年內料重返6.5　看好中國宏觀面　宜吸科技股

人民幣兌美元近期觸及6.7創7個月高位，市場憧憬中國開關刺激經濟反彈，瑞銀將人民幣年內目標價上調，料人民幣年內料重返6.5。



瑞銀財富管理投資總監辦公室全球大宗商品兼外匯主管施德銘表示，看好亞洲貨幣表現，同時估計美元經驗去年的強勢後，今年會掉頭轉弱。

施德銘認為，美國物價在多方面有降溫的趨勢，相信美聯儲將指標利率升至5厘左右後，將停止加息。同時，美國經濟亦有機會衰退，不利美元表現。

人民幣兌美元年內重返6.5

至於人民幣走勢，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指出，中國開關將刺激經濟反彈，剛公佈的去年GDP 較市場預期為佳，相信今年經濟增長約為5%，支持人民幣繼續反彈，料人民幣兌美元年內重返6.5。

在投資部署方面，她看好中國消費股，包括啤酒及旅遊相關股，醫療股及汽車股，受惠經濟重啟市民消費意欲增。同時，亦看好互聯網科技股，因為該版塊過往在中概股美國退市爭議下，令到行業估值跌至低迷水平，估值遠跌於5年平均值。

隨著中美關係在去年底兩國元首會面後有改善，加上美國監管機構表示能夠取得中概股審計資料，令中概股避過強制退市，有利科技股回升。

她青睞互聯網平台公司，並形容買科技股相當於看好中國經濟宏觀面。隨著中國經濟重啟，相信網上廣告投資將回升，不過現時股價尚未完全反映利好因素。