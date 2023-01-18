安踏主席丁世忠卸任CEO職位　由CFO賴世賢接任　2月1日生效

安踏體育（2020）主席丁世忠卸任首席執行官，賴世賢及吳永華將擔任聯席首席執行官，有關人事安排將於今年2月1日起生效。



安踏丁世忠將卸任執行官兼留任董事會主席，及繼續在公司企業戰略﹑人才建設﹑企業文化﹑經營監督等事項上發揮核心領導作用，將直接管理內部審計與監察職能及收購合併事宜。

丁世家將會繼續負責管理生產職能，及將不再負責公司供應鏈管理。公司指出留任執行董事，並將卸任總裁及戶外運動品牌群CEO，將繼續以亞瑪芬首席執行的身份主要負責亞瑪芬相關業務。

畢明偉接任CFO

賴世賢將擔任聯席首席執行官，並將卸任首席財務官，將分管安踏品牌﹑除FILA品牌以外的所有其他品牌﹑集團採購及若干職能（包括人力資源、法務、投資者關係及行政管理等）。

吳永華將擔任聯席首席執行官，並將卸任專業運動群CEO。彼將分管 FILA 品牌、本集團國際業務及本集團若干職能（包括零售渠道管理及公共關係等）。

畢明偉將會擔任首席財務官，將主要負責財務管理職能及若干中後台職能，包括業務流程管理及物流管理等。

公司又指出，丁世家為丁世忠兄長及賴世賢的內兄。

集團指，上述調整將更好落實集團「多品牌」及「全球化」戰略； 實現董事會主席及首席執行官由不同管理人員擔任，完善集團企業管治；及提升管理效率、強化本集團人才梯隊建設。