科企狂「炒魷」　微軟確認削一萬個職位　亞馬遜裁員規模28年最大

繼Facebook及Salesforce等大科企後，微軟公司（Microsoft）確認裁員傳聞，將在2023年3月結束前，大規模裁減1萬個工作崗位，部份被裁員工將從本週開始陸續收到通知。



微軟雖然去年已經歷兩輪較小規模的裁員，但新一波裁員行動，人數佔全球約員工的近5%；涉及逾萬人。不單是裁減人手，微軟還表示要合併部分辦公室。

微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）在一份發給員工的聲明中指出，客戶希望「優化他們的支出」，達到事半功倍的效果，幾乎每個行業和地區組織都在謹慎行事，因為全球有些地方正處於經濟衰退中，其他地區則預計將會出現經濟衰退。

亞馬遜裁員超過1.8萬名員工

網購龍頭亞馬遜（Amazon）周三將會展開新一輪大幅裁員行動，預料是28年以來最大規模一次裁員行動。集團計畫在今天結束前完成美國、加拿大與哥斯大黎加的人員裁撤。備忘錄也提到，中國的裁員將在農曆春節後發出，而其他地區在最終裁員前必須與員工代表協商。

本月較早時，行政總裁賈西（Andy Jassy）表示，裁員將影響超過1.8萬名員工，主要集中在人力資源和商店部門，是去年以來公布裁員的大型科企中最狠。

Twitter或降至不足2000名員工

另外，Twitter據報將進一步裁員。Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）此前雖曾向Twitter員工表示不會進一步裁員，不過報道引述消息人士指，Twitter未來數周產品部門的另外50名員工將被裁走。

若情況出現，裁員後Twitter員工人數或降至2,000人以下，亦意味馬斯克將Twitter員工人數減少逾75%。員工又預計，Twitter關閉多個國際辦事處及美國幾個較小辦事處的計劃，將導致更多裁員。