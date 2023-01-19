ZA Bank母企向香港員工派千元利市　livi bank員工獲贈利市及糕點

臨近歲晚，大家的話題就梗係﹕「幾時收爐」喇。不過公司派發予同事們的利市有幾豐厚，亦是話題之一。虛擬銀行ZA Bank母公司ZA International今日（19日）宣布，向ZA Bank﹑ZA Insure及ZA Tech的員工發內部信，為答謝員工的付出及貢獻，會派發3項新春福利。



3項福利包括﹕每名香港員工場均可從ZA Bank App收到1,000元收爐利市，並且在新年期間用App內的「逗利市」功能，向管理層拜年「逗利市」。環保之餘更是「錢兔似錦」。

ZA International又指出，管理層趁農曆新年特別透過ZA Bank加推「ZA百萬勁抽﹕員工版」，旗下所有合資格員工（ZA Bank、眾安科技（國際）集團有限公司或其旗下子公司的員工）均可參與。被抽中的員工可獲額外大利市一封，內有100萬ZA Coin，價值1萬元。

公司表示容許香港員工向上司申請額外一日假期，更可以自行選擇「早出」或「晚歸」，盡享自製連續6日長假。如在農曆年廿九（20日）提早收爐，或延至大年初六（27日）才開爐返工。

ZA Bank 今年首次推出的百家姓電子利是封，採用家傳戶曉的港式招牌字體「李漢港楷」，涵蓋 46 個熱門姓氏。

至於另一間虛擬銀行livi bank，則將於農曆年初五（26號）透過livi App向員工派發HKD500開工利是，感謝員工過去一年的努力和貢獻，為員工送上新春祝福，分享節日喜悅。

此外，livi bank特別向員工致送精美賀年糕點，一同共慶新春。