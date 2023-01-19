信銀經濟師：日圓短線「升過龍」　黑田東彥今春卸任後加息機會增

日本央行日前維持10年期日本國債收益率上限在0.5厘不變，令市場對央行會進一步上調國債收益率區間的預期落空。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮在電話會議中指出，日本央行的貨幣政策存在矛盾，在通脹升至逾四十年高位時，現時的寬鬆政策難以持續執行，相信當今年春季現任央行行長黑田東彥卸任後，貨幣政策將需要轉向緊縮，啟動加息的壓力正上升。



對於日圓近期明顯升值，他認為升值過急，雖然日本在上月底首度調整國債收益率區間後，有市場人士理解為是利率正常化、甚至加息的前奏；不過他則指出，日本央行的買債規模亦相應增加，變相是貨幣供應更加寬鬆，令整體的貨幣政策出現矛盾，因此，認為日圓短期內欠缺持續升值理由。

他關注今年4月現任日本央行行長黑田東彥卸任後，新任行長會否轉為緊縮貨幣政策，如果貨幣政策能夠出現轉向，日圓才會有升值機會，不排除挑戰日圓兌美元挑戰125的可能性。

至於人民幣近期亦明顯升值，人民幣兌美元一度升破6.7關口，至半年高位。卓亮指出，在內地通關的刺激下，相信今年經濟會明顯反彈，料今年GDP增長超過5%。不過，他認為，人民幣不會一面倒升值，現時維持人民幣兌美元在6.7水平的目標。

香港經濟全年料增4% 樓價望低單位數升

宏觀經濟方面，估計今年香港全年經濟增長約4%，主要受到年內與內地通關，刺激本港的零售、旅遊、餐飲及住宿等收入反彈，同時帶動私人消費回升。不過，相信本港的進出口業務則不樂觀，因環球經濟衰退風險高企。

至於本港息口仍然預期會隨美國息口上調。美國聯儲局上半年料會加息半厘至0.75厘，因此本港最優惠利率的上升空間，同樣料為半厘至0.75厘，並將在上半年見頂。對於樓價，去年本港樓價下跌約15%，由於市場已預期美國加息周期即將進入尾聲，認為利率見頂，對樓市達到支撐作用，料今年樓價將會企穩，並在下半年錄得反彈，相信樓市表現將顯著較去年理想，預計全年樓價有低單位數增長。