陳茂波外訪向世界展示香港回來了　稱港可成印尼企業第二上市地

財政司司長陳茂波在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇年會，政府公布陳茂波在當地時間周四（19日）活動最後一日行程。他與印尼投資部長Bahlil Lahadalia會面，就促進雙邊投資和貿易交換意見。陳茂波又指出，香港可以成為印尼企業第二上市地。

陳茂波今日（當地時間20日）將離開瑞士，並於明日（香港時間21日）早上返抵本港。



早上，陳茂波參與年會一個以「下一代工業策略」為主題的會議，並擔任分享嘉賓，跟與會者討論推動工業發展的政策。陳茂波其後出席世界經濟領袖非正式聚會，討論全球面對的挑戰和經濟增長前景。

中午，陳茂波參與由《華盛頓郵報》舉辦的午餐會，與各地多名的政商界領袖會面和交流，並向他們介紹香港的最新情況和機遇。

下午，陳茂波與印尼投資部長Bahlil Lahadalia會面，就促進雙邊投資和貿易交換意見。陳茂波表示，香港與印尼是密切的合作伙伴，雙邊投資關係緊密，而香港作為國際金融中心，股市、債市蓬勃，可以成為印尼企業的第二上市地，為它們引入內地和全球各地投資者的資金；也可以助力印尼籌資推動其龐大的基建和低碳轉型項目。陳茂波祝賀《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）在印尼全面生效，並感謝印尼支持香港加入RCEP。

與企業及學界高層會面

陳茂波亦與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布會面，並出席由香港──歐洲商務委員會聯席主席諸立力和瑞信主席Axel Lehmann舉辦的聚會，與多名跨國企業、金融界、學術界和傳媒高層人員會面。

陳茂波在總結達沃斯行程時表示：「透過這次出席世界經濟論壇年會的機會，香港團隊向來自全球各地的與會代表和各界翹楚，積極介紹香港的優勢和核心競爭力，向全世界展示和說明香港已經回來了。在分裂的世界中加強合作，是各國的應有之義，香港在「一國兩制」下，憑着國家的堅實支持，將會發揮好金融、貿易、航運中心等角色，積極聯通世界，貢獻全球合作和發展。」