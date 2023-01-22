送「兇猛」虎迎「古惑」兔　今年投資戰線宜開三四條｜鄭昆侖

儘管執筆的時候仍是年三十, 但是文章刊登之時正正是大年初一。在此, 筆者恭祝各位身體健康、萬事如意、出入平安。事實上, 不論是出門旅行、日常生活作息、又或者是投資買賣上的「一出一入」, 最為理想的過程狀態當然是要平平安安。

誰說「兇猛」的虎年不能賺錢？

不論是剛剛過去了的虎年, 又或是西曆的2023年, 對於主流的投資者而言, 應該不是一個有利於投資者的一年。至少,對於「思想太過大路」的投資者而言, 路途並不順利。

2022年虎年恒指一跌7%至22,044點, 累計跌幅不算是很大。然而, 全年的波動性（Volatility）很大, 在2022年10月31日一度挫至14,687點（ 當時很多人預計恒指會跌穿12,000點）。

然而, 有跟隨本欄的聰明讀者們應有在2022年10月底至11中大量買貨, 應該在兔年來臨之前已經收了一封「大利是」。事實上, 恒指由上年的低位水平回升了50%, 好過在過往幾年Buy & Hold。

另外,如果在2022年沒有重倉房地產、Crypto、環球科技股、又或者是ESG概念（包括Tesla以及BYD等電動車股）, 那麼總體表現亦不會太差。

至於「兇猛」的虎年,持有受惠於戰亂、通脹等等的概念股, 則跑贏大多數投資者。環球的行業板塊例子包括上游石游能源、國防工業、肥料化工。

狡兔三窟, 2023年兔年宜「三四條戰線」進行投資操作

某程度上, 在2022年只要儘早認清這一隻老虎「兇殘比」, 其實並不難生存。認清風險已是成功了大半, 誰說一定要時常買入股票、債券、Crypto才等於投資成功。

至於2023年兔年, 筆者第一個念頭便是「狡兔三窟」。「古惑」的兔仔會有多個洞穴藏身, 因此投資亦宜分散多處。不只是行業上的分散, 也適宜作出地域上的分散。

如果要作出孤注一擲式的投資（例如是在單一城市內借貸買樓）, 未必是很合適。相對上, 比較上具彈性以及高流動性的REITs可能較為合適。再者, 全球內有不同的REITs投資不同地以及行業的房地産, 而且收益率(Yield)有可能高於物業（因為市帳率偏低所致）。

更何況, 在股價回落了不少之後, 全球有不少優質股份已從2021年年底回落了30-60%不等。Microsoft已從330美元跌至246美元,而從事企業 CRM服務的Salesforce亦從253 美元挫至151美元（累跌40%）。這些股票未必已跌完, 但是可以開始進行留意。

狡兔三窟另一層意思是真正的「發達想法」未必是「通天」。兔仔的聚腳地正正是不見天日的洞穴呀。

換句話說, 現時不少網紅、傳媒、富二代/富三代以及銷售員仍在講的東西, 暫可以不理。甚麼通關利好樓市、Crypto夠平、本地要發展零售Crypto、投資要夠ESG、高通脹、搶人才、港股在2023年跑贏美股等想法, 似乎不會令投資人跑贏（Outperform）。

反過來說, 環球企業啟動了狠狠的裁員潮、不少重覆性的工種給AI或機械人所替代、多地天然氣價格已經從2022年8月份高位暴跌70%至90%不等、環球供應鏈繼續重組或轉移, 這些趨勢才是值得去鑽研。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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